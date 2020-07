Atos de solidariedade continuam na Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande

O projeto solidário “Festa Junina na Humanitária” foi desenvolvido pela professora coordenadora Débora Cristina da Cunha Nones na disciplina projeto Desenvolvimento Local, com os alunos da primeira série do Ensino Médio, e em parceria com a direção, coordenação e professores.

O objetivo foi dar continuidade ao projeto, mas respeitando o isolamento social. Para divulgar as ações e colocá-las em práticas, os alunos produziram as artes e utilizaram as redes sociais para interagir com a comunidade escolar e fazer arrecadações de ingredientes para a produção de comidas típicas.

A direção da Etec informou que como de costume, não faltaram atos de solidariedade para concretizar a proposta e fazer a noite dos idosos um momento inesquecível. As entregas foram feitas diretamente na Sociedade Humanitária, seguindo as orientações e protocolos de higiene recomendados para o momento. As receitas foram preparadas com muito capricho pelas funcionárias da casa de repouso sob a coordenação das Irmãs Elizabeth e Aparecida. A festividade foi um sucesso com o delicioso cardápio junino.

A Diretora da Etec, Ana Lucia Braido Assalin Dontale, agradece a todos os que contribuíram, para a alegria dos idosos. Por sua vez, a irmã Elisabeth comentou à reportagem da Gazeta que a Festa Junina oferecida pela Etec fez a felicidade dos idosos, que neste momento de isolamento social estão sentindo muito a falta das visitas e dos amigos.