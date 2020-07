Casa de Passagem fechou convênio com a Justiça Federal

Um projeto apresentado pela Casa de Passagem Heitor Andrade Fontão foi escolhido em edital da Justiça Federal. Em Vargem, a Casa de Passagem foi a única instituição a ser escolhida.

A iniciativa tinha como objetivo selecionar e custear projetos inscritos por instituições públicas ou privadas dos municípios que compõem sua área de abrangência. Na primeira fase do edital foram apresentados 49 projetos de cidades da região, sendo oito de Vargem.

Na fase seguinte, 10 continuaram na análise, entre eles, o da Casa de Passagem, que passou para a seleção final e foi aprovado. Além dele, foram aprovados dois projetos de São João da Boa Vista, um de Tapiratiba, um de Itapira e um de Espírito Santo do Pinhal, totalizando seis iniciativas.

A decisão foi da juíza da 1ª Vara Federal, Luciana da Costa Aguiar Alves Henrique, que também é diretora da 27ª Subseção Judiciária da Justiça Federal, com sede em São João da Boa Vista. Segundo o edital, os recursos destinados às instituições escolhidas são provenientes de condenações em processos criminais convertidos em multas, que agora será devolvido à comunidade em forma de custeio de projetos nas áreas de assistência social, educação, cultura, esportes, saúde e segurança pública. Conforme o edital, cada projeto poderá receber até R$ 120 mil.

De acordo com Eduardo Caju Novellino, presidente da Casa de Passagem, eles apresentaram o projeto quando o edital abriu, em 2019. “Passamos pela primeira seleção em relação a documentação e depois por uma segunda etapa onde uma comissão escolheu projetos de maior relevância social”, explicou.

Esse projeto, conforme informou, se destina a reestruturação do mobiliário, roupas de cama e utensílios de cozinha da Casa de Passagem para melhor atender ao público de moradores de rua e itinerantes.

Eduardo explicou como será feito o trabalho. “Elaboramos e apresentamos pesquisa de preços anexa ao projeto, que foi verificada e auditada pela Justiça Federal. A próxima etapa é a compra e instalação e, por fim, a prestação de contas”, disse.

A Casa de Passagem atualmente está trabalhando com uma sede em Vargem, no Centro, e uma casa de acolhimento temporário de 24 horas, que é a chácara alugada pela prefeitura. Esta chácara foi implementada com a pandemia e a quarentena decretada pelo governador, visando que aqueles que não tem casa possam manter a quarentena de uma maneira segura.