Momento Pet

Na casa de Carol Mello, cães e gatos convivem muito bem. E olha que tem cachorro bem grande na família. O poodle Pequeno já faz parte desse lar há sete anos, mas há três anos ganhou a companhia do rottweiler Maverick. Carol contou que eles foram presentes de pessoas muito especiais, o que só aumenta o carinho entre eles.

Além dos cães, a família conta com a gata siamesa Gorda, presente de uma amiga em 2006. E todos vivem muito bem juntos, sob o comando do poodle, acreditem. “Pequeno é o que manda na casa e o engraçado é que o Maverick tem medo dele e o respeita assim como também morre de medo da minha gata”, contou

Para os cuidados dos bichinhos de estimação, Carol aposta em ração de qualidade, vermifugação e banhos quinzenais para os cães.”Além de passeios no sítio aos fins de semana”, contou.