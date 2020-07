Pelotão da Polícia Militar de Vargem tem novo comandante

O pelotão da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul passou a ser comandado pelo 3º Sargento Márcio Henrique da Costa, após a prisão de um subtenente da PM na cidade, que dirigia a unidade.

A prisão aconteceu no dia 15 e o policial é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável. De acordo com o 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em São João da Boa Vista, os serviços prestados pela PM de Vargem não foram interrompidos e logo que o PM foi preso, o 3º Sargento Márcio Henrique da Costa foi designado para o comando do Pelotão de Vargem.

À Gazeta de Vargem Grande, o sargento designado contou que é vargengrandense, casado e tem uma filha. Ele pontuou que está na Polícia Militar há quase 27 anos, sendo 24 anos no Policiamento Rodoviário, na qual exerceu as atividades na região de Casa Branca. O sargento comentou que ainda trabalhou em São Paulo, e quando pôde ser transferido, veio para Vargem, onde está no policiamento territorial desde dezembro de 2018.

O novo comandante informou que o comando da Polícia Militar é pautado na hierarquia e disciplina, visando o cumprimento de normas, regulamentos e metas. Ele explicou que ainda há possibilidade de outro comandante vir a comandar o pelotão de Vargem, pois os postos de comando na Polícia Militar são transitórios e sempre atendem a necessidade do serviço ou pelo bem do trabalho e da disciplina.

Ele falou sobre o serviço da PM na cidade. “Como estou há mais de um ano e meio aqui em Vargem nesta modalidade de policiamento, passei a conhecer melhor os problemas relativos a segurança desta cidade. Problemas estes de cidades em crescimento, e um fator positivo que tenho observado, é a integração com outros órgãos de segurança como a Polícia Civil e a Guarda Municipal, que muito nos tem auxiliado nas ações de combate ao crime e outros problemas”, exclamou.

O sargento comentou também sobre a questão do número de roubos no município nas últimas semanas. “Isso está sendo visto com prioridade, e diuturnamente dentro da nossa missão constitucional, estamos ampliando nossa c(AISP), direcionando o patrulhamento ostensivo e preventivo nestas áreas, inclusive com apoio de outras unidades policiais como a Força Tática de São João da Boa Vista”, disse.