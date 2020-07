Adolescente é pego com maconha e cocaína

Após denúncia anônima, um adolescente foi pego drogas em sua casa, no Jardim Pacaembu pelos soldados da Polícia Militar, Salomão e Silas. A ocorrência aconteceu na segunda-feira, dia 29.

A equipe patrulhava quando recebeu a denúncia anônima de que um adolescente teria recebido uma grande quantidade de drogas e que teria fracionado para revender. No local, os PMs viram o menino saindo de sua residência com o avô.

Eles foram abordados e ao ser questionado, o adolescente confirmou que teria uma quantidade de maconha em seu quarto e que essa droga seria destinada a venda. Com a autorização de seu avô, foi realizada uma vistoria no quarto do adolescente.

Os policiais localizaram dentro de uma bolsa preta 35 porções de maconha embaladas em plástico transparentes e prontas para a venda, além de uma tesoura e diversas embalagens plásticas.

Sobre o guarda-roupas foi localizado um caderno com anotações pertinentes ao tráfico, uma porção de cocaína pronta para a venda e mais de R$ 100,00 em cédulas diversas. Diante da localização destes objetos, o adolescente assumiu a propriedade da droga, isentando qualquer tipo de participação de seus avós com o fato.

O adolescente foi apresentado no plantão policial, onde foi ratificado a voz de apreensão e, após prestar esclarecimentos, foi liberado a seu avô.