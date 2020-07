Adolescente traficava e foi pego pelo pai, que ligou para PM

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de tráfico de drogas no Jardim Cristina I, na segunda-feira, dia 28. Foi informado que o pai havia encontrado com seu filho uma trouxinha de plástico com 12 pedras de crack.

A equipe, composta pelo cabo Thomaz e soldado Barzon, com apoio dos soldados Amauri e Prado, foram ao local. As drogas foram entregues aos PMs e durante a busca pessoal foi encontrado mais cinco pedras de crack no bolso esquerdo da blusa de frio de menino. Questionado sobre as drogas, ele afirmou que trafica há mais de dois meses.

Com a autorização do pai, foi realizada a busca do interior do quarto de seu filho. No bolso de uma blusa de frio do garoto foi encontrado um papelote verde contendo maconha, que também pertencia a ele.

Diante dos fatos, o garoto foi encaminhado para o Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão lavrou o Ato Infracional de tráfico de drogas. O menor foi liberado para seu pai.