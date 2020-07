Munições de arma de fogo foram encontradas no Centro Esportivo Dudu Ramão

A Guarda Civil Municipal, composta pelos GCMs Gonçalves e Silvio Santos, foi solicitada no Centro Esportivo Dudu Ramão por um funcionário público municipal, no dia 26.

O funcionário alegou que, ao fazer a manutenção do estádio de futebol, notou um monte de terra remexido no jardim, próximo à entrada do estádio. Na área, ele encontrou um invólucro de pano aparentemente com munições de arma de fogo. Ao averiguar, a equipe constatou ser 10 munições de calibre 38 SPL intactas.

Diante dos fatos, foi realizado uma varredura no local, porém mais nada de ilícito foi encontrado. O material foi apreendido e encaminhado até a Delegacia de Polícia para tomar as devidas providências.