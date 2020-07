PM acusado de abuso sexual tem prisão preventiva decretada

O Policial Militar de Vargem Grande do Sul que desde o dia 15 de junho está detido no Presídio Militar Romão Gomes teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça na quinta-feira, dia 9. O inquérito da Polícia Civil foi concluído esta semana e já foi relatado. Nele, foi apurado crime de estupro de vulnerável, além de crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), relacionado às captações de imagens (fotos e vídeos) de cenas de nudez e seminudez de uma criança e duas adolescentes.

A Gazeta de Vargem Grande e demais veículos de comunicação da região acompanham o caso. O acusado se trata de um subtenente da Polícia Militar de Vargem. A Gazeta também verificou junto a Secretaria de Segurança Pública, que foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do policial.

Inquérito

“Após relatar o inquérito policial o remeti ao meretíssimo Juiz de Direito e ao digníssimo Promotor de Justiça da 2ª Vara desta comarca. O indiciado estava preso temporariamente pelo prazo de 30 dias, e diante da grande quantidade de provas obtidas durante a investigação, representei pela decretação da sua prisão preventiva, tendo a mesma sido deferida na data de hoje, 9 de julho”, informou o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

De acordo com o delegado, durante a apuração dos fatos foi encontrada farta quantidade de provas, imagens (vídeos e fotos) armazenadas em um aplicativo instalado no aparelho celular do indiciado. “O acesso foi realizado mediante autorização judicial, através da qual também acessamos os vídeos constantes de duas câmeras dissimuladas, utilizadas pelo indiciado para captar imagens de suas vítimas”.

O processo corre em segredo de Justiça e a Polícia Civil não citou nomes ou outros dados que pudessem possibilitar a identificação de qualquer uma das partes envolvidas.

Leia matéria completa na edição deste sábado da Gazeta de Vargem Grande.