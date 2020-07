Falecimentos

Faleceu Albertina Gregório de Paula, aos 92 anos de idade, no dia 08 de julho. Viúva de Francisco Duarte de Paula, deixou os filhos Neusa, Cleusa, Cleide e Carlos; os genros Luiz Carlos e Alceu; a nora Silvia Helena; os netos Carlos Sérgio, Luís Roberto, André Luís, Alex, Claudemir, Valdirene, Elisângela, Rodinilson, Juliana, Carla e Ana Laura; os bisnetos Carlos Augusto, Marcos Vinícius, Luís Felipe, Mirella, Lucas, Carol, Julia, Giovana e Bernardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 08, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Marques de Almeida (Toninho Aquino), aos 74 anos de idade, no dia 06 de julho. Viúvo de Gérsia; deixou os filhos Antônio, Maria, Paulo e Ana; as noras Ivete e Luciléia; os genros Marcos e Márcio; os netos Lucas, Bianca e Natália e a bisneta Ana Heloisa. Seu sepultamento aconteceu no dia 07, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Benedito Saturnino de Godoy (Seu Dito da Lenha), aos 77 anos de idade, no dia 03 de julho. Deixa a esposa Augusta; os filhos Claudinei, Francisco e José Eduardo, as noras Vera Lúcia, Adriana e Kelli Cristina; os netos André Felipe, Rita de Cássia, Guilherme, Fabrício, Rafael e a bisneta Bella. Seu sepultamento aconteceu no dia 04, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ernestina Cavelagna Batistão, aos 89 anos de idade, no dia 09 de julho. Viúva de Benedito Batistão; deixou os filhos Mauro, José Roberto, Benedito, Benedita, Aparecida e Maria; os genros José e Aparecido; as noras Durvalina, Márcia e Guiomar; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 09, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o conhecido comerciante José Antônio Visconde (Zé Visconde), aos 70 anos de idade, no dia 03 de julho. Deixa a esposa Damari; os filhos o médico dr. Fábio, Éder e Gabriela, as noras Carla e Marcela; o genro Juninho; os netos Helena, Miguel e Ana Emília. Seu sepultamento aconteceu no dia 04, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Milton Gilioli, , conhecido pintor e pedreiro e que por muitos anos foi presidente do Clube Vargengrandense, aos 64 anos de idade, no dia 04 de julho. Deixa a esposa Lígia; o filho Pedro Luís e a irmã Ivone. Atualmente residia em Divinolândia. Seu sepultamento aconteceu no dia 05, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sérgio Aparecido Lino (Serginho do Bar), aos 61 anos de idade, no dia 03 de julho. Deixa a esposa Dileuza; os filhos Márcio, Sérgio, Maria Inês e a filha do coração Kimberly; o genro Leandro e o neto Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 04, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Teresa Aparecida de Oliveira Barbosa, aos 53 anos de idade, no dia 04 de julho. Viúva de Maurício Lourenço; deixa os filhos Anderson, Andressa e Amauri, a nora Aline e os netos Ítalo, Ana Clara e Carolaine. Seu sepultamento aconteceu no dia 05, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalina Adames Assunção, aos 68 anos de idade, no dia 09 de julho. Viúva de José Luís, deixou a filha Vanusa. Seu sepultamento aconteceu no dia 09, no Cemitério Parque das Acácias.