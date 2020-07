Empréstimo junto à Caixa Federal também foi aprovado

Outro projeto aprovado pelos vereadores com valor expressivo, foi o de nº 72, abrindo crédito adicional especial na importância R$ 3.452.000,00. A aprovação do empréstimo aconteceu em dezembro de 2019 e só agora foi liberado também pelo Ministério da Economia. Ele foi contratado pela atual administração junto à Caixa Econômica Federal e a verba será destinada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) do município, na linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

A prefeitura terá um prazo de carência de dois anos para iniciar o pagamento e a amortização será em 96 meses, totalizando o empréstimo em 120 meses para ser quitado, ou seja, em dez anos. Os juros são de 5,70%, mais 100% do CDI ao ano. O SAE ressarcirá mensalmente à prefeitura o valor total das parcelas. A Caixa terá como garantia os repasses que são feitos ao município pelo governo federal através do Fundo de Participação do Município (FPM).

Na justificativa que enviou aos vereadores para aprovação da lei, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que só para ter uma melhor eficiência na distribuição de água em Vargem Grande do Sul, seriam necessários investir de imediato R$ 10 milhões em redes de adutoras e reservatórios e cerca de R$ 12 milhões na construção de tubulações nas ruas do centro e dos bairros mais antigos da cidade.

A situação da água que é servida à população da cidade é preocupante e segundo informa o prefeito, seriam necessários R$ 30 milhões de investimentos hoje, para dar um salto de qualidade no sistema de tratamento, armazenamento e distribuição da água e mais R$ 30 milhões nos próximos dez anos, isso só de investimentos, sem falar na manutenção diária do sistema.

Novos reservatórios

Com o empréstimo, o prefeito pretende construir cinco reservatórios de água na cidade, sendo um no Jardim Paulista, outro no Jardim Pacaembu, no Paracatu, no Clube XXI de Abril e outro no Poliesportivo da Santa Terezinha. Não foi dito a capacidade destes reservatórios. Também está previsto com este dinheiro, a construção de uma nova adutora ligando o reservatório do Jardim Paulista ao Jardim Canaã, passando pela Cohab I; a construção de outra adutora ligando a caixa d’água do Paracatu, saída da Vila Velha, passando pelo Clube XXI de Abril, chegando até o final do Jardim Fortaleza, nas proximidades da Escola Flávio Iared que está sendo construída pela prefeitura.

Explicou Amarildo aos vereadores que o empréstimo tem por objetivo ainda a aquisição de bombas e equipamentos necessários para colocar em funcionamento todas as adutoras e reservatórios da cidade. Ele disse que também está em negociação com os donos de loteamentos da cidade para que estes possam colaborar em parte com os investimentos que pretende fazer.

Segundo o prefeito, os projetos tanto das adutoras como dos reservatórios estão em fase de elaboração e ele acredita que serão necessários mais uns trinta dias para que o engenheiro contratado conclua os projetos. Afirmou que os locais estão definidos, faltando apenas detalhes técnicos como determinar a vazão, altura, pressão, tamanho das bombas, etc.

Recapeamento

Os vereadores aprovaram na reunião extraordinária realizada no dia 24 de junho, a abertura de outro crédito adicional especial no valor de R$ 604.695,32 oriundos da transferência de recurso financeiro do governo do Estado, destinado à execução de obras de recapeamento em várias ruas do Jd. São José, na Vila Santa Terezinha e no Jd. Brasília.

Veículo com cesto aéreo

Também será comprado um veículo tipo caminhonete, com cesto aéreo e carroceria para auxiliar na manutenção da rede elétrica e iluminação pública, no valor de R$ 250 mil. A verba foi liberada através do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania).

Nova rua

Também na mesma sessão, os vereadores aprovaram o projeto de lei de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 133.116,22 para contratação de empresa especializada para a execução de obras de infraestrutura urbana, construção de rua no prolongamento da Rua Prof. Achiles Rodrigues, no trecho entre a Rua Coronel Lúcio e Av. Dom Tomaz Vaqueiro, ao lado do prédio da Imprensa FM.

Saúde

Com relação aos gastos junto à Saúde, os vereadores aprovaram vários projetos de abertura de crédito especial que somados chegam a R$ 917.000,00. São verbas oriundas de transferência de recursos financeiros do governo do Estado e também do governo federal que serão usados na sua maioria nos programas de combate ao coronavírus.

SAE

Também os vereadores aprovaram outra abertura de crédito especial, desta vez provenientes de recursos de superavit financeiro apurados junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) no valor de R$ 1.104.523,31, obtidos no exercício de 2019 e que será destinado à reconstrução da rede de distribuição de água do bairro Vila Santana.