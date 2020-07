Mercadão dos Óculos foi inaugurado

Vargem Grande do Sul conta com mais uma opção de ótica para atender os moradores. Na quinta-feira, dia 9, foi inaugurada a loja do Mercadão dos Óculos, uma das redes de óticas que mais cresce no Brasil.

Os responsáveis pela unidade são os comerciantes Élcio, Cidinha e Eduardo, os conhecidos proprietários da loja Eduardo’s Modas. Fundada em 2012, em São José do Rio Preto, a franquia Mercadão dos Óculos conta com mais de 400 lojas, distribuídas em todos os estados do País.

A equipe de atendimento foi capacitada e treinada pela Mercadão dos Óculos, que já ganhou por 4 vezes consecutivas o selo de excelência em franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O Mercadão dos Óculos fica à Rua Quinzinho Otávio, 550.