Nesta edição da coluna Momento Pet, a personagem principal é a gatinha Catharina, da psicóloga Giovana Thesolin.

A gatinha sem raça definida virou parte da família de Giovana, após a divulgação de uma publicação de adoção em rede social, há 1 ano e 8 meses. Desde então, a gata tem ocupado um lugar no coração de todos, com muitas estripulias. “Catharina é da “pá-virada”, mas é muito divertida e dócil, está sempre comigo”, contou.

“Se a pessoa tem o desejo de ter um animal de estimação que seja mais independente eu indico que adote um gatinho. Os cuidados são os essenciais: ração, água, cuidados com a caixinha de areia e carteira de vacinação em dia”, recomendou.

Giovana também aconselhou a todos sobre a responsabilidade dos cuidados com um animalzinho. “A adoção é um ato de amor, mas que exige responsabilidade. A gente não pode esquecer… Pois apesar do gato ser um animal mais independente que o cão, precisamos nos dedicar a eles também”, afirmou.