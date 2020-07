Paróquia de Sant’Ana vende bolo

Voluntários da Paróquia de Sant’Ana estão vendendo bolos para angariar recursos que serão revertidos à manutenção da reforma da Igreja Matriz de Sant’Ana,

Cada bolo no pote é vendido a R$ 3,50 ou três bolos por R$ 10,00. As unidades podem ser compradas nas saídas das missas ou na secretaria e a entrega dos bolos será no dia 25 de julho, no Centro Pastoral São Benedito, das 9h às 13h.