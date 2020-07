Vargem e região seguem na fase laranja da quarentena

O governador João Doria (PSDB) divulgou na sexta-feira, dia 10, mais uma atualização da evolução das medidas de reabertura da quarentena instaurada em todo Estado como medida de prevenção à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Pelos dados apresentados, Vargem Grande do Sul e cidades da região seguem na fase laranja.

Nesta etapa, podem abrir shoppings, concessionárias, comércio de rua e escritórios, com limitações e restrições, com a capacidade máxima e atendimento reduzida, distanciamento entre as pessoas e uso de máscaras.

Como o número de casos nos municípios da região segue subindo, a área do Departamento Regional de Saúde (DRS) 14 de São João da Boa Vista, do qual fazem parte Vargem e outros 19 municípios, não avançou para a fase amarela.

Boletim da prefeitura divulgado também na sexta-feira aponta que Vargem Grande do Sul somou 70 pessoas que já contraíram a doença causada pelo novo coronavírus na cidade. Desse total, 51 pessoas já estão recuperadas e não transmitem mais o vírus.

Ainda existem 10 pessoas que aguardam resultados de testes e 44 são monitoradas em isolamento social. Dos casos positivos, uma pessoa segue hospitalizada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).