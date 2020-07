Nova cor

Praticamente chegando ao fim do seu mandato, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) somente agora está pintando o prédio da prefeitura que ostentou por vários anos, a conhecida cor vermelha que a administração do ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) impingiu na maioria dos prédios públicos municipais, como a querer que os próprios municipais tivessem através da cor vermelha, a sua marca pessoal. A nova cor escolhida deve ser uma tonalidade de verde.

Serra na berlinda

O ex-governador, senador e ministro José Serra, uma das lideranças do PSDB, foi denunciado recentemente pela Lava Jato por lavagem de dinheiro, juntamente com sua filha. Segundo a denúncia, a Odebrecht teria pago cerca de R$ 4.5 milhões entre 2006 e 2007 e R$ 23.300 milhões entre 209 e 2010 ao ex-governador. O dinheiro teria sido depositado em contas no exterior.

A fonte secou

Os bolsonaristas de Vargem que estavam acostumados a encaminhar através das redes sociais um monte de “reportagens” elogiando Bolsonaro e seu governo, quando não ataques a entidades como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, terão de rever suas fontes. O Facebook removeu esta semana 73 contas de pessoas que faziam parte do famigerado “gabinete do ódio” do qual fazem parte segundo os jornais, filhos do presidente, assessores ligados à Presidência e também deputados ligados ao bolsonarismo.

Hospital terá R$ 240 mil para combater covid

A Câmara Municipal aprovou recentemente um convênio entre a prefeitura e o Hospital de Caridade no valor de R$ 244.644,51, cuja verba é proveniente de Recurso Federal a Fundo Perdido, para ações exclusivas do enfrentamento do coronavírus. Conforme plano apresentado pela entidade, o dinheiro será usado em custeio com honorários médicos e fisiorerapeuta, aquisição de materiais, medicamentos, oxigênio, de suprimentos, de insumos e demais produtos hospitalares.

Querem saber

Os vereadores Wilsinho Fermoselli (DEM) e Felipe Gadiani (MDB) querem saber através de requerimento, as despesas da administração referentes aos gastos com a covid-19 com lanches e refrigerantes; quais os serviços realizados pela empresa contratada para realizar sepultamentos; para fornecimento de álcool, quais os valores pagos e onde os materiais foram entregues; se houve aquisição de cortinas divisórias hospitalares, qual empresa contratada e para qual setor elas foram instaladas.

Dengue chega a quase 200 casos

De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, neste ano, 192 pessoas já foram diagnosticadas com dengue em Vargem Grande do Sul.