Prefeitura cadastra profissionais da Cultura

O cadastro de profissionais da cultura de Vargem está sendo feito pelo Departamento de Cultura e Turismo para futuras parcerias, projetos e possíveis auxílios. O período para as inscrições se iniciou na quinta-feira, dia 16, e segue até o dia 31.

O objetivo, segundo a prefeitura, é mapear e identificar os profissionais de cultura do município. De acordo com o informado, esse cadastro é de suma importância para a geração de informações em todos os níveis de interesse cultural à sociedade.

Por isso, qualquer profissional que promova a cultura da cidade pode e deve se cadastrar, como música, dança, artes manuais, literatura e história da arte, teatro e circo, audiovisual e fotografia, manifestações populares e folclore, patrimônio histórico e cultural e outros. “Não percam essa oportunidade de fazer parte da lista de artistas da cidade”, disse a prefeitura.

Os artistas devem fazer o cadastro de forma presencial, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. Para o cadastro, é necessário preencher uma ficha e apresentar cópias do CPF, RG, comprovante de residência e currículo. Os cadastros seguem até o dia 31 e podem ser feitos das 9h às 17h.

Mais informações pelo telefone (19) 3641-6199 ou pelo e-mail casadacultura@vgsul.sp.gov.br. É possível acessar o edital completo e a ficha de cadastro no site da prefeitura, pelo link www.vgsul.sp.gov.br.

A reforma do prédio do antigo Clube Vargengrandense avança. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em uma publicação em sua página da rede social Facebook, em breve será dado início a montagem do novo telhado. O local está sendo reformado para abrigar o Centro de Convivência dos Idosos, mantendo as características arquitetônicas do antigo Clube.