Vargem conta com exclusivo guia de comércio e serviços na internet

Aplicativo pode ser baixado gratuitamente no celular

Uma ideia que vinha sendo amadurecida há um bom tempo, tomou forma neste mês de julho e já pode ser usada por todos os vargengrandenses para facilitar muito a vida dos moradores. O publicitário Gilberto Perroni, 61, criou o aplicativo “V.G.S. Guia Mais” para celular. Se trata de um guia de comércio e prestação de serviços exclusivo para Vargem Grande do Sul.

Gilberto teve uma agência de publicidade durante muitos anos em São Paulo, onde também lecionou publicidade e ilustração na Escola Panamericana de Artes e após encerrar suas atividades na Pizzaria Suprema em Vargem, resolveu colocar sua ideia em prática e o lançamento do aplicativo aconteceu esta semana.

“Quando tinha a pizzaria, senti a dificuldade que as pessoas tinham em encontrar alguns tipos de fornecedores e prestadores de serviços, às vezes de última hora, sem ter a quem recorrer. Como a maioria das pessoas hoje usa o celular para múltiplas atividades, achei que criando um aplicativo onde constava a maioria dos comércios e prestadores de serviços da cidade, além de inúmeras outras atividades como se fosse uma página amarela de bolso, bem prática e de fácil acesso para todos, irá facilitar a vida de todo mundo”, explicou.

Disse que há um ano já vinha estudando esta área e como tinha facilidade com marketing digital e criação de aplicativos e imagens, criou a ferramenta que visa aproximar o usuário dos produtos e serviços no município. “Estamos lançando o produto esta semana e as pessoas já podem baixar o aplicativo sem custo e encontrar uma gama de informações sobre a cidade e o que ela oferece”, afirmou.

A expectativa, segundo Gilberto, é até dezembro ter em torno de 26 mil usuários do aplicativo e o produto será custeado pelos anunciantes que terão três planos para atender suas necessidades de divulgar seus produtos. “Quem investir mais, terá maior visibilidade e exposição de seus produtos e serviços”, disse.

Quem quiser anunciar, poderá escolher o plano ouro, o plano prata, todos com preços e prazos acessíveis, conforme explicou o publicitário e também haverá gratuidade para quem não quer investir em sua marca, mas apenas oferecer seus produtos e serviços. Este é o plano bronze.

Para maiores informações e de como funciona o aplicativo, basta o interessado acessar o site https://www.vgs-guia.com.br/ onde de maneira bem didática, tomará conhecimento sobre a realização de eventos, acesso a telefones de emergências, linhas de ônibus, notícias, fotos, laser, classificados e uma enorme variedade de comerciantes e prestadores de serviços.

Gilberto está apostando no aplicativo para Vargem Grande do Sul e também está desenvolvendo outro projeto numa área que também atuou durante muitos anos. Um aplicativo náutico para proprietários de embarcações e interessados, que conterá todas as informações que velejadores e usuários de embarcações necessitam.

O aplicativo deve ficar pronto no mês que vem e já conta com boas parcerias segundo Gilberto, que certamente assegurarão o sucesso do projeto.