Cultura se prepara para Live da Romaria

Este ano, devido às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que completaria sua 46ª edição, teve de ser cancelada. Mas para manter viva a mais importante tradição vargengrandense e uma das maiores romarias montadas do Estado de São Paulo, o Departamento Municipal de Cultura está preparando uma transmissão on-line ao vivo com momentos marcantes da Romaria e apresentações culturais.

O evento será realizado às 19h do próximo sábado, dia 25, e terá exibição de boa parte dos integrantes da Orquestra de Viola Caipira, dirigida pelo maestro Luís Filipini e da dupla Alessandra e Agnaldo. A transmissão será feita pelo canal da Cultura no Youtube e pelo Facebook.