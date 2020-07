Falecimentos

Faleceu Anésia Soares Alaion, aos 76 anos de idade, no dia 12. Viúva de Otávio Alaion Soares; deixa as filhas Suzeli, Sueli e Dulceli, os genros Wander, Marcos Paulo e Kleber; os netos José, Bruno, João, Marcos Paulo, Francieli Costa, Francieli Cristina, Priscila, Cecília e Wander Otávio e o bisneto Lorenzo. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Lindolpho, aos 73 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixa a esposa Maria Lúcia; os filhos João Carlos e Bruna; a nora Dayane e a neta Manoela. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonor Cândido de Abreu, aos 89 anos de idade, no dia 10 de julho. Viúva de Aparecido Olímpio de Abreu, deixou os filhos Luís, Odemir, Vera e Vilma; as noras Cleusa e Juliana; o genro Valdevir; os netos Carolina, Everton, Marcela, Pâmela, Gabriel, Diogo, Vitória e Valentina e os bisnetos Nicolas, Maria Beatriz e Enzo. Seu sepultamento aconteceu no dia 11 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Antônio Buozi (Buozinho), aos 59 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixa a mãe Zoé; a esposa Vera Helena; os filhos Rafael e Laís; a nora Suellen; o genro Rafael; os netos João Otávio e Maria Luísa; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Municipal da Saudade.

Faleceu Teresinha da Silva Souza, aos 64 anos, no dia 15 de julho. Deixa o marido Divino Luiz; os filhos Josiane, Edvaldo, Regiane e Denivaldo; os genros Erickson e Marcelo; as noras Raquel e Giovana; os netos Rafael, Amanda, Vitória, Davi, Matheus, Lucas e Lorena. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleuza dos Santos Andreozi, aos 84 anos de idade, no dia 10 de julho. Viúva de Palmiro Andreozi; deixou os filhos Sidnei, Iuzelha e Terezinha. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Carlos Costa, aos 54 anos de idade, no dia 14 de julho. Solteiro, deixa os pais Vera e João, a filha Taís; o genro Leandro; os netos Fellipe e Kauan; os irmãos Airton, Maria Luiza e Maria Helena; o cunhado Carlos e os sobrinhos Bruno e Maicon. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Donizete de Jesus, aos 62 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixa os filhos Anderson, Silvio, Edson, Alexandre, Adriana, Chaiane; as noras Rosemeire, Roselena e Mariana; o genro Alexsander; os netos Emily, Kauan, Isabela, Laiza, Kenedy, Brenda, Fabrício, Tamires, Evelin, Gabriel e Ricardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosemeire de Oliveira (Neta), aos 55 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixa o marido Leonildo; os filhos Tânia e Leandro; o genro Diego; a neta Kauane; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ademar Jorge, aos 69 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixa a esposa Maria de Lourdes; as filhas Rita, Márcia, Maria Ângela e Lucimara; os genros Fernando, Anderson, Márcio e Márcio Aparecido; os netos Leonardo, Luís Henrique, Luís Otávio, Matheus, Ana Laura, Thiago, Raphael, Lucas, Miguel, Breno, Isadora e as bisnetas Olívia, Lauren e Isis. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lazinha Rodrigues do Nascimento, aos 85 anos, no dia 17 de julho. Viúva, deixa filhos, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.