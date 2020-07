Gazeta sorteia livros sobre História de Vargem Grande

A Gazeta de Vargem Grande, em parceria com o escritor José Osvaldo Garcia Leal, sorteará no dia 22 de julho, quarta-feira, dois livros que tratam da história da cidade: A obra “Pérola da Mantiqueira – volume 2” e “Clã Garcia Leal, 2ª edição”.

Escritos pelo aposentado, pesquisador e historiador por hobby, os livros de José Osvaldo são relacionados aos que foram lançados em agosto do ano passado. Ele contou que o novo Pérola da Mantiqueira, traz a história de Vargem de uma maneira diferente, baseadas em reportagens transcritas dos jornais “A Imprensa”, com fotos inéditas, imagens aéreas feitas por Fernanda de Paiva Ligabue, mais imagens da festa dos 100 anos, trechos do livro do médico ginecologista Dr. João Peres, que dá nome à maternidade do Hospital de Caridade, além de fotos de Luís Leite, Ricardo Perroni e muito mais.

Por sua vez, o livro “Clã Garcia Leal, 2ª edição” traz material inédito que foi acrescentado à obra lançada em agosto do ano passado, que fala sobre sua família, uma das principais fundadoras do município de Vargem. A nova edição acrescenta dados de livros da Cúria pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia e também dos livros de Registro Civil do estado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essas novas descobertas renderam mais 70 páginas.

Sorteio

Para participar do sorteio, o internauta precisa curtir e compartilhar a postagem que a Gazeta de Vargem Grande fará em sua página no Facebook nesta segunda-feira, dia 20.

Vendas

Quem desejar, pode adquirir os livros pelo site www.agbook.com.br. Basta escrever Garcia Leal na ferramenta de busca. Os valores dependem de quantidade e época, mas segundo José Osvaldo, devem sair em média de R$ 40,00 o exemplar em preto e branco. “O livro ‘A Pérola da Mantiqueira – volume 2’, poderá ser adquirido colorido, na hora da compra, é só optar por “personalizar acabamento”, mas nessa opção o livro custará em torno de R$ 80,00, informou.

Apoio

O livro “A Pérola da Mantiqueira – volume 2”, teve apoio das empresas Miguel Maaz, Supermercado Ideal, Renatinho Pizza Delivery e Scalabrin – comércio de batata e cebola. De acordo com o autor, a arrecadação desses patrocínios será convertida em livros para a Casa da Cultura, Gazeta de Vargem Grande, Biblioteca do Benjamim Bastos e Biblioteca Municipal, além dos próprios patrocinadores. As capas foram desenvolvidas pela Empresa Pipers Design.