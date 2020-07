Histórias do futebol: 1º de Maio campeão do 1º turno do Municipal

Nas três últimas rodadas do primeiro turno os artilheiros foram implacáveis, dezessete vezes as redes balançaram e só no último jogo os torcedores conheceram o campeão. Apesar de alguns erros de arbitragem a competição seguia emocionante, dezessete gols em três jogos só acontecem quando os ataques são competentes e as defesas… nem tanto.

Na oitava rodada jogaram Vargengrandense X Botafogo, um dos mais empolgantes confrontos do campeonato. Cinco gols marcados no primeiro tempo de jogo levaram os torcedores ao delírio. Aubre, de falta, colocou o Botafogo em vantagem aos 6 minutos de jogo após a bola ser desviada por Careca. O Vargengrandense empatou aos 17 minutos com Canhoto e Eduardo, aos 22 minutos ampliou após jogada sensacional do ataque canarinho. O jogo continuava equilibrado quando Bilica, aos 28’, empatou, mas aos 35’ Canhoto deu números finais à primeira etapa.

Logo no início do segundo tempo, aos 2’, Luisinho fez o quarto gol do Vargengrandense, mas aos 22’ Bilica diminuiu a diferença e o jogo terminou com o placar de 4 a 3. Segundo relatos dos torcedores presentes no estádio, naquela tarde, a sorte estava do lado dos vencedores. O Vargengrandense, desfalcado de dois titulares, entrou em campo com: Lavinho, Moacir, Zé Mazeto, Careca e Dutra, Luisinho e Wilson, Eduardo, Jobed, Cortez e Canhoto. O Botafogo estava escalado com: Tiriça (Aparecido), Claudinei, Carioca, Grilo e Tião Garça, Aubre (Clovito) e Bilica, Laércio, Leo, Forte e Zé Mangueira. Trio de arbitragem: Roberto Ferrari auxiliado por Vando e Belo. Renda NC$153,00. O jogo entre os aspirantes terminou empatado 1 a 1. Gols de Laércio para o Vargengrandense e Índio para o Botafogo.

Na penúltima rodada do primeiro turno, dia 28 de maio de 1967, o XXI de Abril desencantou e goleou a Formosa por 4 a 1. Com gols de Nino, Guilé, Nelsinho e Paulinho, pela primeira vez, o time da Vila Polar conseguiu marcar mais de um gol numa partida. O gol solitário da Formosa foi de Celso. O XXI jogou com: Farofa, Fiorini, Arquimedes, Divisa e Fermoseli, Nelsinho e Nino, Geraldino, Paulinho, Guilé e Baiano. Pela Formosa jogaram: Décio, Sival, Dias, Paraná e Romeu, Ademar e Joaquim, Gilberto, Hildebrando, Coutinho e Celso. Renda de NC$136,00. A arbitragem, com Roberto Ferrari e os bandeirinhas Paulo Novaes e Belo, foi comprometedora e a equipe da Formosa, revoltada, abandonou o gramado aos 15’ da etapa final. Nos aspirantes vitória do XXI de Abril por 2 a 0, gols de Renato e Galinho.

Domingo, 4 de junho de 1967, jogo decisivo para a torcida conhecer o campeão do primeiro turno. Renda NC$ 179,00 prejudicada pelos acontecimentos da rodada anterior que motivaram a vinda do trio de arbitragem de Casa Branca. Com Diede no apito, auxiliado por Freitas e Tubaca, o 1º de Maio derrotou o Vargengrandense por 3 a 2. A história do jogo poderia ter sido diferente se a defesa dos derrotados não falhasse tanto. Logo aos 3’ Zé Mazzeto recuou mal uma bola para o goleiro Celso e Enos fez 1 a 0, nova falha da defesa e Enos, aos 6’, marcou pela segunda vez. A torcida do 1º de Maio vibrava à espera de uma goleada acachapante. Com os dois gols relâmpagos, facilitados pelo sistema defensivo do Vargengrandense, o placar do primeiro tempo estava definido.

A segunda etapa foi diferente, outro jogo, predomínio total da equipe que perdia por 2 a 0. Jobed marcou aos 11’ e Eduardo empatou aos 25’. Entretanto, desta feita a sorte estava do outro lado e o 1º de Maio tinha o goleiro Célio em tarde inspiradíssima. Aos 44’, no finalzinho do jogo, Celso, goleiro do Vargengrandense, soltou uma bola fácil nos pés de Ferrinho que não desperdiçou o presente. Com a vitória por 3 a 2 o 1º Maio foi o campeão do 1º turno. As equipes jogaram escaladas assim: Vargengrandense: Celso, Moacir, Zé Mazzeto, Dutra e Toninho Gordo (Felício), Flávio e Canhoto, Eduardo, Jobed, Cortez e Luisinho (Wilson).

1º de Maio: Célio, Grego, Ditão, Canhoto e Alemão, Wilsinho e Ferrão, Colinha, Nelsinho, Ferrinho e Enos. Os aspirantes do Vargengrandense ganharam de goleada – 4 a 1.