Lojas Cem faz doação de alimentos

A Lojas Cem de Vargem Grande do Sul arrecadou alimentos em uma campanha de solidariedade. Os produtos arrecadados foram direcionados ao Rotary Club de Vargem, que reverteu as doações à Associação Dom Bosco.

A entrega foi realizada na terça-feira, dia 14, e contou com a presença de representantes do Rotary, da Lojas Cem e da entidade. Também foram entregue materiais de limpeza, como sabão e de produtos de higiene, como sabonete, pasta de dente, entre outros.