Uma família com muitos companheiros. Na casa de Carolina Mello, a família convive com dois cãezinhos da raça shitzu e uma coelhinha. “Eles alegram nossos dias”, contou para a coluna Momento Pet.

Há seis anos, chegou o Lipe. Há oito meses, eles adotaram a cachorrinha Lolla e a coelhinha Lilica passou a fazer parte da família há um mês.

“A Lolla chegou doente, com dermatite atópica. Estava magrinha, com vermes, enfim… dava dó. Cuidamos e com isso pegamos um amor imenso nela”, contou. Carolina e os filhos Guilherme e Olívia amam os animais. A casa sempre foi o lar de muitos bichinhos de estimação.

“Agora, há um mês, veio a Lilica, uma coelhinha fofa que parece um cachorrinho. Anda atrás da gente, deita junto com nós. Lambe e gosta de brincar com brinquedinhos que fazem barulhinho. Uma gracinha”, contou.

Carolina comentou que a manutenção dos cachorros é um pouco custosa, com banhos semanais e escovação diária da pelagem, assim como os passeios. Eles também fazem vermifugação a cada seis meses. Além, disso, a ração é própria para a raça.

A Lilica também sai para passear todos os dias no jardim da casa e come ração para coelhos, além de verduras.

“Existe um gasto, mas em compensação tem uma enorme recompensa. A gente não vive sem eles. Eles são muito amorosos. Temos carinho extra aqui em casa”, contou.

A rotina da casa também é cheia de tarefas destinadas aos cuidados dos bichinhos. “A gente levanta, e logo vai tratar deles, colocar comida pra todos, limpar, tirar a sujeira. Mas no final, é muito gratificante”, garantiu Carolina.