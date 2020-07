Erundina

Aos 85 anos, a deputada federal Luiza Erundina (Psol) não pensa em descansar. Em seu quinto mandado na Câmara, Erundina está como pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo, na chapa formada com Guilherme Boulos. A assembleia do partido será neste final de semana.

Biometria

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da eleição municipal de 15 de novembro, para evitar aglomerações e contágio pela covid-19. A decisão seguiu a recomendação apresentada em reunião pelos infectologistas David Uip (Hospital Sírio Libanês), Marília Santini (Fiocruz) e Luís Fernando Aranha Camargo (Hospital Albert Einstein), que prestam consultoria sanitária para o tribunal.

Verbas para a região

Ao todo, 35 municípios turísticos do Estado serão beneficiados com R$ 12 milhões para obras de melhorias, como implantação de parques, iluminação, centros de informação e de artesanato, praças e revitalização urbana. Os recursos virão do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo do Estado. Caconde foi uma das beneficiadas. O governo informou que também receberão recursos para investir no Turismo as cidades de Águas da Prata, São João e São José.

Baleia Rossi

O deputado federal Baleia Rossi (MDB) destinou uma verba de R$ 200 mil para Vargem. O prefeito Amarildo (PSDB) agradeceu ao parlamentar e informou que o recurso será direcionado à Saúde. Junto ao vereador Guilherme Nicolau (MDB), ele agradeceu ao deputado pela ajuda à cidade, assim como o partido MDB, de Vargem, que também é o partido do vereador Felipe Gadiani e tem como presidente Hugo Cossi, e como vice, Francisco Oliveira.

Solidariedade

A Fuzil doou mais 200 litros de amônia quaternária para desinfecção das ruas da cidade. Amarildo agradeceu aos proprietários da empresa e pontuou que a empresa já havia doado 650 litros anteriormente, totalizando agora, 850 litros do produto. Segundo Amarildo, Alessandro Souza, responsável pela Vigilância Sanitária, está planejando para este mês a terceira desinfecção de todas as ruas da cidade.

Nova emenda

O deputado federal Roberto Alves do PRB vai fazer uma emenda no valor de R$ 500 mil para cobertura da arquibancada do poliesportivo da Vila Santana, informou o prefeito Amarildo nta sexta-feira, quando esteve no gabinete do deputado em Campinas, acompanhado do vereador Fernando Corretor, também do PRB. O prefeito agradeceu ao deputado e também aos vereadores Fernando e Alex Mineli do PRB pela conquista.