Divinolândia registra primeira morte de covid-19, São João tem a sétima fatalidade

A covid-19, doença causada pelo novo coronavírus tem aumentado na região. Por esse motivo, os municípios da área do Departamento Regional de Saúde (DRS) 14, sediado em São João da Boa Vista e do qual as cidades da região fazem parte, não evoluíram dentro do plano de reabertura da quarentena elaborado pelo governo de São Paulo. Assim, todos permaneceram na fase laranja. A próxima reavaliação será divulgada na sexta-feira, dia 24.

Em Divinolândia, por exemplo, foi registrada a primeira morte pela doença na terça-feira, dia 14. Até o dia 17, a cidade apresentava 20 casos positivos. Ao todo, três pacientes encontram-se hospitalizados, sendo um no Conderg e 2 na UTI em Mococa.

São Sebastião da Grama também tem apresentado números crescentes de casos. Até o dia 17, são 48 pacientes que já foram diagnosticados na cidade com covid-19 e uma pessoa morreu desde o início da pandemia.

Em Itobi, 62 pessoas já foram diagnosticadas com o novo coronavírus e felizmente não houve nenhuma morte.

A prefeitura de São João da Boa Vista contabilizou sete óbitos por covid-19 e outros 2 por outras causas, mas em pacientes com presença do vírus. Ao todo, são 154 casos positivos no município vizinho. A sétima morte foi confirmada no sábado, dia 18. Se trata de um homem de 52 anos morador de São João, que era portador de comorbidades (tuberculose e hepatite) que estava internado desde o dia 13 de julho no Hospital da Unimed, de onde foi transferido para a UTI da Santa Casa no dia 15 e teve o diagnóstico do novo coronavírus confirmado na quinta-feira, 16.

Casa Branca confirmou até o dia 17, 57 casos positivos da doença e uma morte foi registrada. A prefeitura aguarda o resultado de 83 testes feitos.

São José do Rio Pardo chegou a 152 casos diagnosticados de covid-19. Sete pessoas já morreram na cidade vítima da doença. Ao todo, 73 pacientes estão recuperados.

Aguaí registrou o total de 105 casos positivos, sendo que cinco pessoas já morreram em decorrência da covid-19 na cidade. Em Aguaí, 92 pessoas já se recuperaram da doença.