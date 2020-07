Erosão na Rua São Pedro

José Carlos Modena entrou em contato com o jornal para reclamar de uma erosão que estaria acontecendo na altura da Rua São Pedro, nº 345. Quase imperceptível para quem passa pela via, a erosão estaria acontecendo por debaixo da calçada e seria causada pelo rompimento da tubulação de água pluvial que passa ao lado.

A reportagem da Gazeta falou com um dos moradores que no local já havia acontecido há alguns anos a mesma coisa. Disse que já procurou vereadores para mostrar a situação e também o responsável na prefeitura, pois percebeu que desde abril do ano passado, o problema vem aumentando.

O responsável pelo DSUR informou ao jornal que na semana que vem uma equipe ia até o local fazer os devidos levantamentos e averiguar as medidas para resolver o problema.