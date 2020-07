Grande palmeira preocupa moradores

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada por moradores da rua Sant’Ana, no Centro, que se mostraram preocupados com uma palmeira existente na altura do número 1.192 da via. Segundo eles, a árvore está muito alta e conforme afirmaram, começou a secar, o que oferece risco de queda, podendo colocar a fiação da rede elétrica e as residências em risco.

Uma das moradoras afirmou que há 15 dias entrou em contato com a Defesa Civil pedindo ajuda sobre o caso e foi orientada a procurar o Departamento Municipal de Meio Ambiente. Ela disse que contou o caso aos responsáveis e dias depois, representantes da prefeitura foram até o local para verificar a situação. Ela ligou novamente na prefeitura, e foi informada que o responsável pela residência é que teria que tomar providências no corte da árvore.

O outro morador ouvido pela reportagem disse que pediu auxílio diretamente ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) há um mês e também recebeu a informação de que cabe ao responsável pela residência o corte da palmeira. No entanto, não houve nenhuma alteração desde então e a árvore segue causando temor aos moradores.

De acordo com a prefeitura, a responsável pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente foi até o local e constatou a necessidade da retirada da Palmeira, inclusive a prefeitura contratou um caminhão Munck para realização do trabalho, no entanto o caminhão foi até o local e não tinha o tamanho suficiente para realizar o trabalho. A prefeitura disse que está contratando um outro caminhão Munck e os serviços serão realizado nos próximos dias.