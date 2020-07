Irmãos brigaram e PM foi acionada

Durante ocorrência de desentendimento entre família, na segunda-feira, dia 13, a Polícia Militar apreendeu uma balança de precisão digital e uma pistola de air soft, na Cohab.

A equipe, composta pelos soldados Paulo Cesar Emiliano e Silas Emanoel da Silva, foi acionada para atender a ocorrência. No local, fizeram contato com a vítima, que relatou ter se desentendido com seu irmão, entrando em luta corporal.

O adolescente já era conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas e durante a busca no local, autorizada pela mãe dos rapazes, foi encontrado R$ 55,75 entre cédulas e moedas, um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Posto de Pronto Atendimento local para elaboração de laudo médico cautelar, pois eles estavam lesionados. Depois eles foram levados ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de Lesão Corporal e Apreensão de Objetos. Em seguida, os irmãos foram liberados.