Polícia Militar prendeu homem com mais de 100 pinos de cocaína, crack e maconha no Jardim Dolores

Os soldados da Polícia Militar, Amauri e Prado, realizaram patrulhamento no Jardim Dolores no dia 10, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no bairro, alvo de denúncias anônimas.

Durante o patrulhamento, um rapaz que passava pelo local e que não quis se identificar por medo de represálias, explicou que não suportava mais o intenso tráfico que ocorria próximo a sua casa, o que causa incômodo a diversos moradores.

Após monitoramento, a equipe avistou quando um rapaz, que estava em um dos cruzamentos da Rua Paulo Fogarolli, saiu do local com sua bicicleta, foi até a outra esquina, pegou algo que estava no muro, em um monte de entulho, e retornou onde estava antes. Neste momento ele entregou algo a um suposto usuário, que deixou o local rapidamente.

Os policiais seguiram acompanhando a movimentação no local e posteriormente, com apoio dos cabos Ribeiro e Estevam, realizaram abordagem de um suspeito identificado como sendo um adolescente. Já o rapaz que estava na bicicleta conseguiu fugir.

Com ele, foi localizado um eppendorf (pino) de cocaína. A equipe foi até o local onde viu o rapaz da bicicleta mexendo e localizou entre o muro e o entulho, um saco plástico com 103 pinos de cocaína e duas porções de maconha embaladas e prontas para a venda.

Como já era de conhecimento onde o rapaz que fugiu morava, uma vez que ele já foi detido por tráfico de drogas, os PMs o localizaram saindo de sua casa. Ele foi abordado e durante a revista pessoal foram encontradas seis pedras de crack, todas embaladas e prontas para a venda, além de R$ 20,00.

A equipe exibiu a droga localizada entre o muro e o entulho e de modo informal, ele afirmou que era dele, embora não tenha dito que destino daria aquilo. Em seguida, a mãe dele foi informada do acontecido e permitiu a entrada em sua residência.

O rapaz indicou que, entre as roupas, estaria escondido a quantia de R$ 70,00. Ele foi detido e por tráfico de entorpecentes e o adolescente foi apreendido por porte de drogas.

A equipe apresentou os dois na Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão ao rapaz e lavrou o boletim de ocorrência de ato infracional de porte de drogas ao adolescente, que foi liberado para seu responsável.