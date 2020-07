Produtor pede serviço em ponte

O produtor Benedito Vicente Correa procurou a Gazeta de Vargem para reclamar de um serviço que precisa ser feito numa estrada rural municipal, localizada no Sítio Pinhalzinho. Segundo ele, há risco de acidente no local e ele já procurou a prefeitura para que o trabalho fosse realizado, mas até o presente momento ainda não foi feito. Também afirmou que como foi orientado pela prefeitura, já adquiriu algumas pranchas e toras de madeiras para o serviço.

O jornal entrou em contato com o diretor do DSUR da prefeitura, Carlos Rabelo de Andrade e o mesmo informou que se trata de uma passagem de gado de propriedade particular e que já havia combinado com o proprietário que, em ele fornecendo o material, a prefeitura ia realizar o serviço. Carlinhos disse que na semana que vem é quase certo que a passagem seja refeita e a estrada consertada.