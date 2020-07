Uma semana polêmica

A democratização do acesso aos meios digitais, o amplo uso de Internet, o emprego maciço das redes sociais como forma de se obter informação ainda é um processo que, apesar de muito estudado, continua a surpreender. A maneira visceral como muitos internautas divulgam seus pensamentos, condenam quem se mostra crítico e executa quem ousa divergir é um espanto.

E não somente nos grandes debates nacionais. Basta uma corrida de olhos pelos comentários em publicações na página da Gazeta no Facebook que é possível ver a ira de muitos moradores. O senhor cordial que todos encontram na fila do banco, a empresária delicada que muitos esbarram nas calçadas da Rua do Comércio, escondem prejulgadores que exacerbam nos seus julgamentos digitais, podendo vir a causar sérios problemas a terceiros.

Muitos não leem todo o conteúdo do texto e já esbravejam uma série de impropérios, relativizam condutas impróprias, enaltecem governos questionáveis, duvidam de dados científicos e simplificam todo o debate no “nós contra eles”. Quando a humanidade se tornou tão cruel? Ou sempre foi e os meios de comunicação deram voz a todos os tipos de pensamentos condenáveis?

O espaço de comentários sobre a reportagem publicada a respeito da necessidade de regularização das barracas da Praça da Matriz virou um campo de fuzilamento. Bastou a prefeitura mencionar que iria realocar os trailers que estão há anos em desacordo com a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal que todos se revoltaram sem ao menos se debruçar sobre a premissa que o espaço público não pode ser usado para interesses privados. Se não, qualquer pessoa dessa cidade terá direito a chegar na praça, montar sua barraca e começar a vender seus produtos, sem pagar aluguel, taxas municipais, alvarás, como qualquer outro comerciante da cidade.

A reportagem detalhava que esses estabelecimentos lá instalados seriam realocados para outro ponto da praça até que a prefeitura elaborasse um plano para que todos fossem definitivamente regularizados. Mas compreender os fatos e buscar argumentos para um debate a favor ou contra, é complexo.

Outro exemplo pode ser facilmente verificado na reportagem sobre o fato de que os casos de covid-19 na região estarem aumentando, por isso as cidades não podem evoluir na reabertura da quarentena dentro do plano estabelecido pelo governo. Comentários questionam a veracidade dos números apresentados, criticam o fato de muitos empresários estarem sendo prejudicados, mas fecham os olhos para exemplos práticos de como uma reabertura desorganizada e sem base científica pode ser ainda mais danosa a todos.

Nos EUA, estados reabriram suas economias sem adotarem medidas de restrição e o resultado foi desastroso. Um governo não pode ser alarmista e criar pânico na população, porém, ser irresponsável e adotar a saída fácil e populista é uma atitude criminosa. Ao final das contas, o debate de ideias é sempre bem vindo, desde que haja o espaço respeitoso para a troca de ideias e não um campo de batalhas para a troca de tiros.