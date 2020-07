Cidade soma 126 casos diagnosticados de covid; 101 pessoas já estão curadas

A prefeitura divulgou no final da tarde de quinta-feira, dia 23, que Vargem já soma 126 casos diagnosticados de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus na cidade. Um aumento expressivo de oito novos casos com relação à quarta-feira.

Felizmente, 101 pacientes já se encontram recuperados e não transmitem mais o vírus.

Vargem tem ainda 38 pessoas aguardando resultado e três pessoas internadas em UTI, na região. No Hospital de Caridade, estão internadas duas pessoas com covid e uma com suspeita da doença.

Prefeito

“Neste momento de crescimento dos casos de coronavírus no município, especialmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, devem manter o isolamento social é redobrar as medidas preventivas. As pessoas que não têm a opção de ficarem em casa, ao saírem usem máscaras, mantenham o distanciamento de 2 metros e façam a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel”, pediu o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB)