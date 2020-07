Acidentes na SP-215: área de escape pode ser solução

A quantidade de acidentes ocorridos na rodovia SP-215, que liga Vargem ao distrito de São Roque, foi tema de reportagem da Gazeta de 13 de junho. Levantamento mostrou que, de acordo com os dados registrados no Sistema de Informações Gerenciais (Infosiga), de 2015 a 2020 houve 10 acidentes com vítimas fatais no local, somando 13 mortes.

O trecho de cerca de 22 quilômetros entre é bastante conhecido tanto pela beleza da paisagem, quanto pelo perigo das curvas. Especialmente para quem segue no sentido São Roque a Vargem, a descida da serra exige atenção, bons freios e muita cautela. No km 21, no dia 1º de junho um motorista que conduzia um caminhão carregado com cabeças de gado morreu após o veículo tombar. Neste mesmo ponto, no dia 18 de maio, um ônibus que transportava jovens que iriam participar de uma festa perto de São Carlos tombou, matando três pessoas. Neste mesmo local, foi registrado outro acidente fatal, no dia 5 de maio de 2015.

Outro trecho muito perigoso é o da altura do km 16. Neste ponto da rodovia, constantemente há acúmulo de água e muitos veículos já aquaplanaram. Em janeiro de 2019, um acidente destruiu dois caminhões, causando a morte de três pessoas.

De janeiro de 2019 a abril de 2020, o Infosiga registrou 34 acidentes sem fatalidades no trecho. São muitos os pontos perigosos e apesar de uma reforma recente, que praticamente reconstruiu vários quilômetros da rodovia, a pista continua sendo muito perigosa.