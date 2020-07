Auto Escola Donah deve iniciar aulas a distância em breve

Um dos setores mais atingidos pela pandemia coronavírus no Brasil, as autoescolas passam por momentos difíceis e a esperança é que no mês de agosto possam retomar aos poucos as atividades. Em Vargem desde 2007, a Auto Escola Donah, única que está em funcionamento no município, a situação não é diferente.

A empresária Gisele Maria Donato, sócia proprietária da escola, falou sobre as dificuldades que está enfrentando para manter seu empreendimento que emprega 16 funcionários. A escola praticamente parou no dia 23 de março, com a quarentena imposta pelo governo do Estado.

Desde então, a maioria dos serviços prestados pelo seu empreendimento estavam parados. Mas, a partir do dia 1º de julho, Gisele afirmou que pode retomar os trabalhos somente com aulas práticas dos alunos que jpa tinham iniciado em março, com todos seguindo o protocolo sanitário exigido pelo Detran.

Aulas a distância

Segundo apurou o jornal, uma deliberação do Conselho Nacional do Trânsito visando minimizar os efeitos da quarentena junto aos Centros de Formação de Condutores (CFCs), autorizou a realização de aulas técnico-teóricas à distância para quem quer tirar sua CNH, até normalizar o funcionamento dos órgãos de trânsito. Gisele disse que investiu cerca de R$ 10 mil para adequar seus equipamentos para fazer as transmissões das aulas, mas o Detran ainda não conseguiu colocar a plataforma em funcionamento e as aulas estão paradas.

Também no prédio está funcionando uma sala de aula de reciclagem, para alunos que cumpriram a suspensão de sua CNH e precisam fazer a prova online. Esta sala já está funcionando e o aluno pode fazer a prova que é monitorada. Conforme determinação do Contran, o conteúdo programado, a carga-horária e a duração das aulas teóricas virtuais devem seguir os mesmos critérios das aulas presenciais, sendo o tempo de permanência do aluno em sala o mesmo.

A norma também exige que o Centro de Formação do Condutor monitore, por biometria facial, a presença e permanência de alunos e instrutores de trânsito nas salas virtuais. Para isso, a validação biométrica facial de todos deverá ocorrer na abertura e no término da aula.

Gisele disse que a parte que compete à Auto Escola Donah está pronta e cada aluno vai estudar em sua casa pelo celular ou computador e receberá instruções ao vivo pelo instrutor da Donah.

Afirmou que assim que for liberada a plataforma pelo Detran, primeiramente vai dar continuidade nos processos já em andamento, dos alunos que fizeram suas inscrições em março. São cerca de 20 pessoas que estão aguardando nessa situação. Depois virão os alunos que estão aguardando para iniciarem o processo para tirar a habilitação. São cerca de 50 novos alunos que pretendem ainda este ano, conseguir a CNH.

Em tempos normais, o aluno tem de completar o processo de habilitação no prazo de um ano. Mas este prazo foi prorrogado devido a pandemia para 18 meses. “Pedimos aos alunos que tenham paciência e compreensão, pois vivemos momentos excepcionais devido à pandemia, mas logo retornaremos à normalidade e todos vão poder contar com nossa equipe de profissionais ”, disse Gisele, que mesmo arcando com grandes prejuízos, não dispensou até agora nenhum dos seus colaboradores durante a crise do coronavírus.