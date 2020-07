Carreata e bênção dos motoristas será neste domingo, dia 26

A tradicional carreata de benção dos motoristas, em louvor à padroeira de Vargem Grande do Sul, Sant’Ana e ao padroeiro dos Motoristas, São Cristóvão, será realizada pela paróquia de Sant’Ana e acontecerá neste domingo, dia 26. A bênção será na Praça da Matriz, após a missa das 9h.

Osmar Martins, o conhecido locutor Biscoito, contou que procurou a paróquia para propor que a carreata fosse realizada com todas as medidas de segurança por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Isso para que não deixássemos esquecido o tradicional Dia de Sant’Ana, que era lembrado sempre por nossa Romaria dos Cavaleiros. Mas neste ano, devido a pandemia e a não possibilidade de fazer aglomeração”, disse.

Devido a pandemia, Biscoito explicou que só será permitido a participação das pessoas dentro dos veículos, não sendo autorizado formar aglomeração em volta da igreja e em outro lugar. Segundo ele, os participantes sairão após a missa da 9h, ao lado da Igreja Matriz, percorrendo algumas ruas de Vargem.

O percurso tem início na Praça da Matriz, na Rua do Comércio, e segue para a Rua São Pedro. Após, os veículos seguirão a carreata pelas Ruas Mato Grosso, Patrocínio Rodrigues e Coronel Lúcio.

Em seguida, os condutores passarão pela Rua do Rosário, Rua Duque de Caxias e Rua Jaboticabal. O percurso continua pela Ruas Palmeiral e Jardinópolis.

A carreata segue, então, pelas Avenidas Hermeti Piochi de Oliveira e São João e, em seguida, os motoristas vão para a Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, retornando para a Praça da Matriz.

A benção será em frente à Casa Paroquial sem que ninguém desça dos veículos. “Após a água ser aspergida, os veículos darão continuidade e a partir dali, na chegada do andor de Sant’Ana, não haverá mais carreata e cada um segue para sua casa”, comentou.

São Cristóvão

Neste sábado, dia 25, será comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes. De acordo com a página da Canção Nova na Internet, Cristóvão, antes de se tornar cristão, se chamava Réprobo. Era um cananeu rude, alto, inculto, mas inteligente, desejava conhecer e servir ao rei mais poderoso da terra. Procurou o diabo e passou a servi-lo, admitindo ser ele o maioral da terra. Porém, um dia andando com ele pela estrada, viu que em certo lugar, o demônio desviou do caminho. Perguntou: “por que desvias?”. “Porque neste trecho há cruz igual à de um tal Jesus de quem tremo de medo”, respondeu. Constatou Réprobo: “então este é maior do que ti”.

Abandonou-o de imediato e andou a procura do novo rei. Encontrou-o através de um eremita que lhe falou sobre o Salvador. O cristão lhe explicou que para encontrar a Cristo era necessário a caridade. Como era alto, pôs-se a transportar nos ombros pessoas que precisavam atravessar um rio.

Certo dia, chegou à margem uma criança e com caridade pôs em travessia. Pesava muito, correu risco de não suportar e se afogar. Ao chegar do outro lado, reclamou: “você me causou perigo e quase me levou à morte. Porque pesa tanto? Parecia-me ter o mundo inteiro sobre os ombros”.

O menino então esclareceu: “tranquiliza-te; sou o Cristo a quem serves. Transportastes o rei da terra, o criador do mundo”. Por isso, o santo eremita o batizou com o nome de Cristóvão, que significa Transportador de Cristo.