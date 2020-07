Em dias de chuva, aquaplanagem é um dos perigos

Um dos mais trágicos acidentes ocorridos nos últimos anos em rodovias que passam por Vargem Grande do Sul foi o ocorrido no início de janeiro de 2019, quando três pessoas morreram após a colisão frontal de dois caminhões, na via que liga Vargem ao distrito de São Roque da Fartura.

Eram duas pessoas em cada veículo e apenas uma sobreviveu. Ela relatou que aparentemente o caminhão que colidiu contro o que ela estava teria aquaplanado, o que teria culminado com o acidente.

O que é

Em dias de chuva, o acúmulo de água na via às vezes toma a forma de uma camada fina e extensa. Ao passar por esse espelho de água, os pneus podem perder o atrito com o asfalto, fazendo o veículo deslizar na pista. Trata-se do fenômeno conhecido como aquaplanagem. De acordo com o site especializado CarSale, as dicas para evitar a aquaplanagem, e também para sair da situação caso ela aconteça, são diferentes para carros com e sem ABS (sistema antitravamento) nos freios. A primeira medida de segurança, no entanto, vale para os dois casos: reduzir a velocidade quando começar a chover.

A explicação é simples: quanto menor a velocidade, maior é o tempo para os sulcos dos pneus drenarem a água da pista, o que aumenta a aderência.

Ao dirigir sob chuva ou em pista molhada, diminua a velocidade em 30% em relação ao permitido para a via. Caso necessite frear ou acelerar, realize essas ações de forma mais suave. Se o veículo for equipado com ABS, você pode frear normalmente.

Mantenha distância do veículo que vai à frente, observando o rastro dos pneus deixado por ele. Se o rastro se fechar rapidamente, é sinal de muita água na pista. É preciso atenção redobrada nas curvas.

Não use o piloto automático sob chuva forte. O veículo pode reagir ao acúmulo de água como um obstáculo para manter a velocidade programada (por exemplo, um aclive) e iniciar uma retomada indesejada.

Rode com pneus em boas condições e com a calibragem correta. Pneus com pressão inferior à indicada pela montadora podem curvar para dentro, prejudicando a dispersão da água.

Se o carro aquaplanar

Controle o susto ao sentir o carro deslizar e tente manter a calma. Entrar em pânico só vai piorar a situação. Tire o pé do acelerador progressivamente, para que a desaceleração seja constante e suave.

Mantenha o volante na trajetória. Não vire-o bruscamente, pois isso aumenta o risco de o veículo rodar na pista.

Em carros com ABS (antitravamento), o motorista pode acionar os freios normalmente até que os pneus recuperem a aderência à pista, possibilitando a retomada do controle sobre o veículo. Em carros sem ABS, o motorista deve acionar os freios levemente e sentir a reação do carro, procurando dosar a força no pedal até que o controle seja restabelecido; se a pisada for forte demais, as rodas podem travar, e o controle do carro será perdido completamente.