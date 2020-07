Mototaxista relata como está sendo o trabalho na pandemia

Outra profissão de motoristas muito utilizada e que gera muitos empregos em Vargem Grande do Sul é de mototaxista. Por isso, a Gazeta conversou com um desses trabalhadores, que explicou como está sendo o dia a dia durante a quarentena em prevenção à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Leandro Richard do Prado Custódio tem 29 anos e está na profissão há 10. Atualmente ele trabalha na empresa Moto Táxi Paulista e contou que para se prevenir da doença, todas as medidas preventivas já foram tomadas. “Como higienização das mãos, capacetes, álcool gel 70% no ponto comercial e o uso de máscaras”, disse.

Durante a pandemia, ele explicou que as corridas de entregas cresceram, a exemplo do delivery, aumentando o serviço para a classe.

Para Leandro, os aplicativos de entrega que estão chegando em Vargem não estão compensando para os mototaxistas. “Porque cada ponto tem seu telefone particular e nem todos tem esse aplicativo, então pode prejudicar a empresa, pois ela em si tem seus gastos com secretária, telefone, aluguel do ponto e tributos da firma”, completou.