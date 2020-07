Neblina motoristas precisam redobrar cuidados

No dia 27 de junho, um carro capotou na rodovia SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama. Felizmente, a vítima foi socorrida com ferimentos leves pela Guarda Civil Municipal. A vítima relatou aos membros da GCM que perdeu o controle do veículo devido à neblina existente no local naquele momento.

Em dias de baixas temperaturas, a incidência de neblinas é comum nos períodos da manhã, principalmente em locais próximos a rios, lagos, matas ou trechos de serra. Essa névoa pode até não parecer uma ameaça, mas este fenômeno natural merece muita atenção dos motoristas ao trafegar pelas estradas. Esse fator dificulta a visibilidade da pista, o que pode causar acidentes, como colisão traseira, choques contra placas de sinalização ou até contra muretas de proteção.

A Renovias, concessionária responsável por algumas rodovias da região, informou que adota uma série de medidas com o objetivo de aumentar a segurança aos usuários, como revitalização de sinalizações verticais e horizontais, colocação de mensagens de alerta nos painéis de mensagens variáveis, campanhas de conscientização junto às comunidades e reforço no trabalho operacional, junto à Polícia Militar Rodoviária e Agência de Transportes de São Paulo (Artesp).

O coordenador de Atendimento da Renovias, Vinicius Antonioli, dá algumas dicas de como dirigir com segurança nestas situações. “Se o motorista se deparar com um trecho de neblina, em que haja dificuldade de enxergar uma distância segura a sua frente, é preciso que ele mantenha a calma e ligue os faróis de neblina – caso o automóvel tenha este acessório – ou então o farol baixo”, orienta, ressaltando que a utilização do farol alto é um erro, já que pode ofuscar ainda mais a visão do motorista.

Segundo Antonioli, é preciso que o usuário do sistema esteja atento à velocidade também. “Ao avistar uma neblina a frente, é necessário que o motorista fique atento às sinalizações e trafegue a uma velocidade reduzida, em que seja possível agir defensivamente, caso necessário”, ressaltou.

Dicas

O motorista deve reduzir a velocidade e utilizar os faróis de neblina, caso o automóvel tenha este acessório, ou então o farol baixo (nunca o farol alto). Pode utilizar a pintura da faixa da pista como referência do caminho que deverá seguir.

Trafegar a uma velocidade segura, mantendo distância do veículo a frente, em que seja possível agir com segurança, se precisar desviar de algo, por exemplo.

Nunca deve parar no acostamento e jamais ligar o pisca-alerta com o automóvel em movimento – se não houver condições para seguir, ele deve parar em um posto de serviço. Deve ainda diminuir o volume do som e deixar o vidro aberto, mesmo que parcialmente, para que possa ficar atento a sinais sonoros.