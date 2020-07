Ruas de Vargem têm mudança de sentido de direção

Uma série de alteração em sentidos de mão de direção foram realizadas em Vargem este ano pelo Departamento Municipal de Segurança e Trânsito (Desetran). As mudanças tiveram início em 2017.

De acordo com o informado, as alterações de vias para sentido único ocorreram principalmente nas imediações de escolas, com o objetivo de proporcionar melhor fluidez do trânsito, melhorias aos pedestres, ciclistas e veículos, além de maior segurança aos alunos e pais. Desde então, foram alteradas diversas ruas pelos bairros da cidade, como um trecho da Rua dos Paulistas, próximo à Escola Francisco Ribeiro Carril, Ruas Hortência Gambaroto e Afonso Buzato Neto, da Escola Darci Troncoso Peres de Carvalho, no Jardim Fortaleza, e Rua Alex Sandro Bassan, da Escola Antônio Coury, no Jardim Santa Marta.

Foram alteradas ainda as ruas Francisco Rabelo de Andrade, da Escola Nair Bolonha, na Cohab IV, Rua Antônio Evaristo Barbosa, da Escola Mário Beni, na Cohab III, e Rua Jaguari, da Escola Henrique de Brito Novaes, na Vila Santana.

Também foram alteradas para sentido único, as Ruas Manoel Martha e Caetano Gilioli no Jardim Santa Marta, ruas no entorno do Hospital de Caridade e Centro de Saúde, e Rua Major Antônio de Oliveira Fontão, perto da entrada do município, no acesso à Avenida Hernani Parada Otero.

Alguns motoristas se queixaram das alterações. No entanto, o Desetran, ressaltou que o objetivo é melhorar a segurança dos usuários das vias. “As alterações realizadas pelo Desetran têm o objetivo de reduzir os riscos de acidentes e proporcionar segurança aos motoristas e pedestres, sendo analisado o trânsito local, a intensidade, tipo de veículos, pedestres e ciclistas”, informou.

Conforme explicou o departamento, essas mudanças muitas vezes são necessárias para melhorar, organizar e tornar o trânsito mais seguro, principalmente em locais que os veículos circulam com mais intensidade. “A frota de veículos em Vargem Grande do Sul tem aumentado a cada ano como podemos observar. Em 2005, tínhamos cerca de 13 mil veículos, 2010 cerca de 18 mil e em 2020 quase 30 mil. Desta forma, algumas mudanças são necessárias para um trânsito seguro”, explicou a nota enviada pelo Desetran.

Novas alterações – Mais mudanças estão vindo por aí. De acordo com a prefeitura, a Rua Gabriel Alves, no Jardim Dolores, está em análise para uma possível alteração de sentido único de circulação, no sentido do viaduto para o bairro. Este trecho é bastante movimentado e acidentes são recorrentes. No dia 8 de julho, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma colisão no cruzamento da Avenida Municipal com a Rua Gabriel Alves, a Rua do Tupã. Um carro e uma moto se chocaram, mas felizmente não houve vítimas graves. A adoção de mão única de direção na rua Gabriel Alves, que passaria a ser somente sentido Centro-bairro, é justamente uma medida para evitar que acidentes como este aconteçam.