Festa de Sant’Ana 2020

“Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi.” (Jo 15,16)

Pe. Denis Aparecido Crivelari

Com alegria celebramos nesse mês (26-07) a memória dos pais de Nossa Senhora: São Joaquim e Sant’Ana. Em hebraico, Ana exprime “graça” e Joaquim equivale a “Javé prepara ou fortalece”.

Alguns escritos apócrifos narram a respeito da vida destes que foram os primeiros educadores da Virgem Santíssima. Também os Santos Padres e a Tradição testemunham que São Joaquim e Sant’Ana correspondem aos pais de Nossa Senhora. Sant’Ana teria nascido em Belém. São Joaquim na Galileia. Ambos eram estéreis. Mas, apesar de enfrentarem esta dificuldade, viviam uma vida de fé e de temor a Deus.

Joaquim e Ana eram da tribo de Judá. Vinte anos se passaram desse feliz casamento, sem que tivessem uma descendência, o que causava muita tristeza no coração deles. Joaquim, era um homem piedoso, passava seus dias dando esmolas a órfãos, pobres, viúvas e estrangeiros. Certa vez, quando foi ao templo fazer sua oferta de expiação, o sacerdote Rúben não permitiu que ele a entregasse, pois não era uma pessoa abençoada, isto é, não tinha filhos. Conta uma tradição que tamanha foi a sua tristeza que fugiu para a montanha, ficando aí por um longo tempo, em oração e jejum. Ana implorava também ardentemente que a ouvisse suas súplicas e lhe condesse um filho. Deus ouviu a prece de ambos e enviou um anjo para anunciar-lhe: “Ana, Ana, o Senhor Deus atendeu as tuas preces. Conceberás e darás à luz e, em toda a terra, se falará de tua descendência”.

O Senhor então os abençoou com o nascimento da Virgem Maria e, também segundo uma antiga tradição, São Joaquim e Sant’Ana já eram de idade avançada quando receberam esta graça. A menina Maria foi levada mais tarde pelos pais Joaquim e Ana para o Templo, onde foi educada, ficando aí até ao tempo do noivado com São José.

A data do nascimento e morte de ambos não possuímos, mas sabemos que vivem no coração da Igreja e nesta são cultuados desde o século VI.

A festa de São Joaquim e Sant’Ana destaca a importância dos avós na vida da família, principalmente, na transmissão da fé que é essencial para qualquer sociedade. Os avós de Jesus ajudam a cultivar os valores da perseverança e confiança em Deus e também a nossa colaboração na obra da redenção. São Joaquim e Sant’Ana são fonte de inspiração na vida cotidiana pois nos ensinam a esperar o tempo de Deus.

Neste ano de 2020 mesmo diante da pandemia que assola nossa nação iremos realizar de forma mais singela nossa novena em louvor a nossa padroeira de 18 a 26 de julho.