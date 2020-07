Onda de furto preocupa moradores do Jd. Morumbi

Moradores do Jardim Morumbi estão preocupados com uma onda de furto no bairro, na última semana. Em dois dias, três casas foram furtadas. À Gazeta de Vargem Grande, o comandante da Polícia Militar de Vargem, 3º Sargento Márcio Henrique da Costa, comentou que a PM está ciente desses furtos.

Para coibir os furtos no local, ele contou que estão intensificando o patrulhamento nessas áreas, inclusive com apoio de policiais em Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho. “Alteramos também o Cartão de Prioridade de Policiamento, direcionando viaturas para áreas onde houve ocorrências”, disse.

O comandante pontuou que, no entanto, para que os furtos diminuam, a PM também necessita do apoio da comunidade. “Ao verem pessoas estranhas e veículos que não fazem parte da rotina local, acionem a Polícia Militar através do 190, e também deve se ter atenção a segurança primária de residências e veículos, não facilitando assim a ação de meliantes”, explicou.