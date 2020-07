Projeto apoiado por Gisele Bündchen teve filmagens feitas por vargengrandense no Parque Indígena do Xingu

Uma das maiores top models da história, a brasileira Gisele Bündchen, completou 40 anos no dia 20 de julho. O Fantástico, programa das noites de domingo da Rede Globo, exibiu uma entrevista com a modelo, falando sobre a chegada dos 40 anos e também sobre os projetos sociais de Gisele. Na reportagem, foram exibidas cenas de um documentário sobre mulheres indígenas coletoras de sementes no Xingu, que teve filmagens feitas pela vargengrandense Fernanda de Paiva Ligabue.

Aposentada das passarelas há cinco anos, Gisele é embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem se dedicado a projetos para incentivar a vida saudável e também iniciativas de sustentabilidade, como as desenvolvidas pelo Instituto Socioambiental (ISA) e a Rede de Sementes do Xingu (ARSX) – que foi o tema de um documentário filmado por Fernanda para o Instituto.

Em seu aniversário, Gisele pediu de “presente”, o plantio de mudas de árvores. A ação ganhou a parceria do ISA e da Rede de Sementes, além de seus familiares e amigos. Os plantios serão realizados em novembro de 2021 por técnicos do ISA e serão feitos com uma mistura de sementes nativas, chamada de “muvuca”. Trata-se de uma técnica de semeadura direta em um solo bem preparado, composta por sementes que variam de acordo com o bioma de cada região e utilizada há milênios pelos indígenas e comunidades tradicionais do Xingu.

As árvores serão plantadas em áreas na região das bacias do Rio Xingu e Araguaia, onde 22.500 nascentes e cerca de 150 mil hectares de matas de beira de rio estão degradados. A ocasião também marca o lançamento da plataforma para doação “Viva Vida”, que convida as pessoas a plantar um futuro melhor.

Rede de Sementes

Fernanda Ligabue contou à Gazeta como foi trabalhar com as indígenas. “Ano passado, fui convidada pelo Instituto Socioambiental para documentar a festa de 10 anos das mulheres Yarang, na aldeia Moygu, no Parque Indígena do Xingu. As mulheres Yarang são um coletivo de mulheres coletoras de sementes do povo Ikpeng e elas integram a Rede de Sementes do Xingu, uma iniciativa voltada para a geração de renda para os povos indígenas e comunidades tradicionais através da coleta e venda de sementes para o reflorestamento do Xingu”, explicou

“Um projeto todo voltado para fortalecer as mulheres que sempre trabalharam com essa coleta e plantio de mudas criando de forma sustentável seus cultivos e preservando as florestas nativas, e que através dessa geração de renda promove a independência dos povos xinguanos e a proteção de seus modos de vida”, disse.

Viva a vida

“Recentemente, fui convidada pelo ISA em parceria com a equipe de comunicação da Gisele Bündchen a criar um vídeo de campanha de do seu aniversário de 40 anos para promover a Rede de Sementes do Xingu”, contou. “A campanha Vivavida estimula a todos presentear Gisele, que tem um histórico de parceria com o ISA e já colaborou em diversos projetos de luta da causa indígena com a ONG, a doarem valores para investir no plantio de mudas para reflorestar o Xingu, através da arrecadação de fundos para a rede de Sementes”, explicou Fernanda.

O vídeo da campanha foi editado pela vargengrandense. “E contém imagens que fiz das mulheres Yarang fazendo a coleta de sementes no Xingu e imagens de outros colaboradores do ISA, como Fábio Nascimento e Giovanni Bello, junto com a locução da Gisele”, disse.

A campanha está sendo divulgada, foi veiculada neste último domingo no Fantástico e já arrecadou quase 200 mil mudas de árvores para serem replantadas. “Fico muito feliz de poder colaborar com uma campanha que fortaleça a Rede de Sementes do Xingu, uma iniciativa criada por mulheres tão inspiradoras e que promove o reflorestamento e manejo sustentável das florestas. Para colaborem com a campanha Vivavida acessem o site vivavida.gift”, disse Fernanda.

Imagens: Fernanda ligabue/ reprodução FANTÁSTICO

Site: https://vivaavida.gift/