Reforma da Igreja Matriz de Sant’Ana está sendo finalizada

Construída sob a influência do estilo românico e definitivamente concluída em 1963, quando foi colocado o pastilhamento, a atual reforma da Igreja Matriz de Sant’Ana teve início mais de 50 anos depois, em 2014.

A obra está sob os cuidados de padre Paulo Valim, pároco responsável pela paróquia, e foi dividida em etapas, sendo esta a primeira intervenção significativa no local. À Gazeta de Vargem Grande, ele relatou cada passo da reforma.

Em 2014, ele contou que a reforma do local começou com a troca de vitrais, mudança da secretaria para o fundo da paróquia, construção da sala superior, e banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiências.

Em 2015, a segunda etapa da obra consistiu na colocação de hidrantes e caixa d’água, além da reforma nas rampas de acesso e torre da igreja, troca do piso de porcelanato, mudança do projeto elétrico, com leds e iluminação dos arcos, e equipamentos de segurança.

O próximo passo foi pintar a igreja e realizar o acabamento da via sacra, o que foi feito em 2016. Neste mesmo ano, a paróquia iniciou o projeto e a capitalização para realizar o pastilhamento, assim como a compra de 4.500 metros de pastilhas.

A troca das partilhas teve início em 2017 e foi interrompida em novembro, segundo o padre, por motivo de quebra de contrato por parte da empresa contratada, sendo retomado apenas em abril de 2018.

No ano seguinte, em 2019, o projeto das pastilhas foi encerrado. Ainda neste ano, foi feito o assentamento de pedras São Tomé, a instalação dos vitrôs redondos, a troca de telhas galvanizadas e os vidros laminados na torre da igreja.

Em 2020, o padre contou que foram feitos os últimos detalhes do projeto das pastilhas, assim como detalhes do telhado e a troca dos últimos vitrôs de vidro laminado da sacristia e banheiros.

A obra ainda está em andamento com a restauração da capela do Santíssimo, sendo as paredes, cortinas, lustres, altar e bancos.

Quando finalizada, o padre contou que o próximo desafio é restaurar a Praça Capitão João Pinto Fontão, ao redor da igreja, com previsão de término para o ano que vem. “Esta é uma obra orçada em aproximadamente R$ 400 mil e tem a conclusão prevista para 2021, quando a paróquia completará 130 anos de sua instalação, o que aconteceu em 1891”, disse.

Durante os seis anos de obra, o pároco contou que foram gastos aproximadamente R$ 2 milhões. “O que só aconteceu pelo apoio recebido de muitas doações, ajuda e generosidade de empresas, comércios e irmãos. Se não fosse a participação de uma parcela considerável e fiel da comunidade, não teríamos chegado a este momento”, afirmou.

Padre Paulo informou que a Igreja São Benedito deve ser a próxima a ser reformada e que uma equipe para começar a pensar no projeto da obra já foi montada. “Gratidão a todo apoio da Gazeta e todos os nossos benfeitores, contamos com a Prefeitura Municipal e iniciativa privada para iniciar a restauração da Praça Capitão João Pinto Fontão para que ela continue abrigando os grandes eventos de nossa cidade e sendo um ponto de convívio e encontro do nosso povo de Vargem Grande”, completou.

