Seguindo protocolos de saúde, Paróquia faz novena à Sant’Ana

A Igreja Matriz de Sant’Ana está realizando a anual novena em louvor à padroeira de Vargem Grande do Sul, adontando medidas de restrição e seguindo os protocolos sanitários necesários por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A novena teve início no dia 18 e segue até este domingo, dia 26.

Com o tema deste ano sendo “O melhor legado para o futuro do mundo: um mundo com famílias autênticas”, a novena leva o lema “A alegria do amor que se vive nas famílias é o júbilo da Igreja”.

O padre Paulo Valim foi o presidente da celebração que deu início à novena, no sábado, dia 18. Na segunda-feira, dia 19, quem ministrou a missa foi o padre Antônio Carossi, e no dia 20, o padre José Carlos Melchiori.

O presidente da celebração na terça-feira, dia 21, foi o padre André Nunes, no dia 22, o padre Denis Crivelari, e na quinta-feira, dia 23, o padre Gilberto Padro. Na sexta-feira, dia 24, quem celebrou foi o padre Denis.

Neste sábado, dia 25, a novena segue às 19h, tendo como presidente da celebração o padre Denis Crivelari. No domingo, dia 26, que é o dia da padroeira, haverá a Solenidade Paroquial de Sant’Ana.

Neste dia, a celebração tem início às 9h, com a Santa Missa presidida pelo padre Paulo Valim. Em seguida, às 10h, haverá a carreata em louvor à Sant’Ana. Para finalizar a celebração, às 16h haverá a Missa Solene de Sant’Ana, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Antônio Emídio Vilar.