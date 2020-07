Voluntários distribuíram café para caminhoneiros

Os Bombeiros Civis de Vargem Grande do Sul ofereceram café da manhã por dois meses para motoristas de caminhão. A ação teve início em 6 de abril, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e seguiu até o dia 6 de maio.

A bombeira civil Fabiana Cristina Mendes explicou que eles não estão mais oferecendo a refeição aos caminhoneiros por motivos burocráticos. “O governo não libera a paralisação de caminhões na rodovia sem estar presente os policiais rodoviários, porque se acontecer algum acidente, eles que serão responsáveis”, disse.

A ação foi encerrada, segundo ela, porque devido a troca de turno, não era possível que eles estivessem presente na hora em que o pico era maior. “Nós tínhamos um requerimento aprovado, mas devido a troca de turnos dos nossos parceiros de farda, eles não conseguiam vir às 6h, que era a hora de maior fluxo, e por isso resolvemos dar por encerrado a nossa ação social”, pontuou.

Fabiana comentou que eram entregues de 80 a 100 kits de café por dia, e foi uma experiência que surpreendeu a todos que fizeram parte da ação. “Cada caminhão que parava, cada história de vida contada. Alguns até com dias sem se alimentar, a lágrima nos olhos nos contando e agradecendo nos ensinou muito”, disse.

A bombeira falou que foi surpreendente a ajuda da população e do comércio da cidade. “Eles nos ajudaram e não foi pouco. Nós arrecadamos nas casas, nos supermercados e padarias, e além disso, teve pessoas de outras cidades que nos procuraram pra doar”, lembrou.

Ela, junto com a Escola de Formação de Bombeiro Civil de Vargem, agradeceu a todos que, diretamente ou indiretamente, ajudaram na ação.