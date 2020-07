Departamento Municipal de Saúde cria Call Center para evitar faltas em consultas

Um Call Center foi criado pelo Departamento de Saúde para reduzir as faltas em consultas, exames e cirurgias agendadas. O serviço já está funcionando desde segunda-feira, dia 13.

Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), essas faltas em algumas especialidades médicas chegam a 30%, ou seja, a cada 10, três pacientes não comparecem para a consulta, o que gera gastos, sem fazer a fila andar realmente.

Conforme explicou, o Call Center conta com os serviços de uma servidora da prefeitura, que dias antes da consulta, cirurgia ou exame do paciente em cidades de fora, como Divinolândia, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo, estará telefonando para confirmar se ele poderá comparecer. Caso ele não confirme, ainda dá tempo de colocar outro paciente no lugar.

“Com isso, queremos aplicar de forma mais justa possível os recursos públicos e principalmente reduzir a fila de espera. Portanto, os pacientes irão receber uma ligação para confirmar, sendo possível ceder o lugar a outra pessoa”, disse.

Para isso, o prefeito pede que a população atualize o telefone no setor de agendamento e, se puder, deixe um outro telefone para recado. “Contamos com a sua participação para otimizar os recursos públicos, diminuirmos os chamados absenteísmo e, principalmente, reduzirmos a fila de espera”, completou.