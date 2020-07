Pizzada beneficente da Paróquia de Sant’Ana e o Bolo da Padroeira

A Paróquia de Sant’Ana está realizando a venda de pizzas em prol das ações realizadas pela comunidade.

As pizzas são vendidas a R$ 30,00 e o sabor é ½ mussarela e ½ calabresa. A retirada será no dia 15 de agosto, no Centro Pastoral São Benedito, das 11h às 17h. Informações na secretaria da igreja ou pelo telefone 3641-2982.

Bolo

O tradicional Bolo de Sant’Ana, que foi preparado com muito carinho pelo voluntários da paróquia, serão entregues neste sábado, dia 25, no Centro Pastoral São Benedito, das 9h às 13.

Os recursos obtidos com a venda dos bolos serão revertidos à manutenção da reforma da Igreja Matriz de Sant’Ana. Cada bolo no pote é vendido a R$ 3,50 ou três bolos por R$ 10,00.