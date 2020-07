Casa da Agricultura pode voltar a atender produtores diariamente

Desde setembro de 2019, a Casa da Agricultura de Vargem Grande do Sul passou a atender aos produtores da cidade em sistema de plantão. A partir de então, a vontade dos agricultores era de que o local voltasse a atender diariamente, como fez por mais de 50 anos.

Procurada pela Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura pontuou que encaminhou à Secretaria de Agricultura o desejo de assumir a Casa da Agricultura do município. “Inclusive já foi feito o concurso público para contratação de um engenheiro agrônomo que está apto a iniciar o trabalho. Estamos somente aguardando a manifestação favorável neste sentido”, explicou.

O local, por mais de 50 anos, prestou diariamente apoio técnico aos agricultores sobre diversos temas, como a obtenção de crédito agrícola, seguro rural, transferência de tecnologia, planejamento da propriedade, elaboração de projetos de recuperação do solo, reflorestamento, adequação de estradas rurais, entre outros.

Isso mudou com a transferência do Engenheiro Agrônomo Ciro Manzoni, que durante 11 anos dirigiu a Casa da Agricultura, para a Defesa Agropecuária, em São João da Boa Vista, o órgão em Vargem acabou sem nenhum profissional para atuação, passando a atender em plantões semanais.

Em janeiro deste ano, o jornal questionou a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) Regional de São João, onde a Casa da Agricultura de Vargem está ligada, sobre a possibilidade de que o local voltasse com o funcionamento diário. Em resposta, foi esclarecido que eles estavam com poucos funcionários, tendo apenas um engenheiro agrônomo para atender em Vargem e outras três cidades.

Quando parou de funcionar diariamente, em Vargem Grande do Sul, a prefeitura não cedia servidores à Casa da Agricultura, que é um órgão do governo do estado de São Paulo, para colaborar com os serviços prestados. Ao contrário do que acontece em algumas cidades da região, como por exemplo, Divinolândia, onde os funcionários da Casa da Agricultura são municipais e a prefeitura ainda dá apoio em materiais de limpeza, escritório, entre outras coisas.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável CDRS Regional de São João da Boa Vista para saber como está o atendimento aos agricultores em Vargem e se o serviço continua sendo em sistema de plantão, às quartas-feiras, das 9h às 15h30. No entanto, até o fechamento da edição, não obteve retorno.