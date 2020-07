GCM pegou rapaz com arma de brinquedo

Em patrulhamento pela Vila Santana, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu um rapaz com uma arma de brinquedo, no sábado, dia 18.

A equipe composta pelo sub inspetor Márcio e os GCMs Maurício, Muniz, Thiago e Gelabert visualizaram um indivíduo com um objeto na mão. Ao ver os GCM, esse rapaz tentou esconder o que segurava embaixo da camisa.

A equipe realizou a abordagem e, na revista pessoal, encontrou um simulacro idêntico a uma pistola na sua cintura. Ele não soube responder o que iria fazer com a arma e foi detido.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde foi apresentado à autoridade de plantão, que tomou conhecimento dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de localização e apreensão de objeto. Após o depoimento, ele foi liberado.