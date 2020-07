Mais de dois mil animais foram castrados pela prefeitura

O programa de castrações realizado pela prefeitura não foi interrompido e até o mês de julho, foram castrados aproximadamente 600 animais entre cães e gatos que se encontravam em situação de abandono, além dos animais de famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a prefeitura, os trabalhos são acompanhados pelo Departamento de Saúde em parceria com o Departamento de Meio Ambiente, e as castrações estão sendo realizadas por uma clínica veterinária habilitada, contratada através de processo licitatório.

O programa de castrações foi retomado em 2019 e realizou 1.500 procedimentos entre cães e gatos. Segundo a prefeitura, para o ano de 2020, foram contratadas mais 1.500 castrações. Totalizando da retomada até o momento, mais de 2.100 esterilizações.

A prefeitura pontuou que o trabalho que está sendo realizado tem se mostrado muito eficaz no controle populacional dos animais domésticos, constatando a redução significativa de casos de ninhadas concebidas em vias públicas ou sem a tutela de um responsável.

Conforme explicou, além de atuar consistentemente na diminuição de animais e filhotes “de rua”, a esterilização e castração proporciona uma série de benefícios. Segundo a prefeitura, nas fêmeas diminui o risco de câncer de mama, evita as infecções uterinas graves, como a piometra e sangramento. Já nos machos, diminui o risco de câncer de próstata, as voltinhas para encontrar uma gata, evitando atropelamentos e brigas com outros machos, menos necessidade de urinar para marcar território, além dos animais ficarem mais dócil.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) comentou que as denúncias diminuíram. “As denúncias de abandono dos animais em vias públicas e o aumento desses animais pelas ruas era constante, com o trabalho de castração, podemos observar a redução das reclamações, além de evitar doenças e proporcionar qualidade de vida a esses animais devido aos benefícios da castração”, disse.

O cadastro e triagem para castrações são realizadas através do Departamento de Meio Ambiente pelo número (19) 3641-9034.